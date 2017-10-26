У Кремлі відреагували на звинувачення в причетності до вибуху в Києві

4040 переглядів
Четвер, 26 жовтня 2017, 15:06

У Кремлі заявили, що звинувачення на адресу Росії в зв'язку з вибухом в Києві, в результаті якого постраждав народний депутат Верховної ради Ігор Мосійчук, – "черговий прояв захлеснула Україну русофобії".

Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.

"Як завжди, абсолютно необгрунтоване ні на чому, голослівне істеричне звинувачення з Києва, які звучать не тільки на адресу Рамзана Кадирова, а й усіх, хто займає хоч які-небудь посади в Москві", – підкреслив Пєсков, відповідаючи на прохання прокоментувати заяви МВС України про можливу причетність глави Чечні до вибуху в Києві 25 жовтня.

Читайте також: "Вибухонебезпечна країна. Найгучніші підриви останніх років"

Як повідомлялося, 25 жовтня близько 22-ї вечора стався вибух по вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва. У ньому постраждав нардеп Ігор Мосійчук та ще четверо осіб, серед яких політолог Віталій Бала. Один з постраждалих, охоронець депутата 31-річний працівник поліції полку особливого призначення Руслан Кушнір помер по дорозі в лікарню.

Пізніше народний депутат і член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що від вибуху в Києві, крім Кушніра, загинув перехожий – 36 річний Михайло Мормиль.

За даними СБУ, вибух могло спровокувати саморобний вибуховий пристрій спрямованої дії, створене базі автомобільної сигналізації. Його могли активувати дистанційно.

Слідство розглядає кілька версій вибуху. Серед них – замах на нардепа Ігоря Мосійчука, замах на політолога або журналістів.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що "не має жодних сумнівів", що теракт був спрямований проти Мосійчука і поспішив допустити, що це робота російських спецслужб.

У свою чергу, ще один нардеп від Радикальної партії Дмитро Лінько не виключив чеченський слід

Теми: теракт Мосійчук Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Замах на Ігоря Мосійчука: загинув охоронець 26 жовтня 2017, 08:56
Мосійчук у замаху на себе звинувачує Росію 26 жовтня 2017, 07:28
Опубліковано відео перших хвилин після замаху на Мосійчука 26 жовтня 2017, 07:12
powered by lun.ua
Головні новини
Приліт до Києва Умерова й Чийгоза перенесли
Харків'янин відкрив стрілянину з балкона, по нього прийшла поліція
Нідерланди дозволили не розголошувати документи у справі МН-17
Умеров і Чийгоз планують поїхати в окупований Крим
Усі новини
здоров'я

Як не захворіти на грип. Пояснює МОЗ

сповідь

"Танцівник": руйнівна історія успіху

made in Ukraine

Українські дизайнери підкорюють Dutch Design Week