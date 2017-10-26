Юлію Тимошенко і Ко просять не кидатися словом "геноцид"

3619 переглядів
Четвер, 26 жовтня 2017, 16:07

Український інститут національної пам'яті закликає не вживати терміни "голодомор" та "геноцид" у невластивому їм значенні.

"Останнім часом поширеним стало використання політиками, громадськими діячами термінів "геноцид", "голодомор" у невластивому значенні", – йдеться в заяві інституту.

"Реформи, які вони не схвалюють з політичних чи інших мотивів, у заявах, виступах, коментарях та блогах називають "цинічним і спланованим геноцидом українців", пишуть, що "геноцид розпочався: українців знищать по закону", порівнюють: "ситуація зараз нагадує мені геноцид, Голодомор в Україні", – обурюється відомство .

Український інститут національної пам'яті вважає неприпустимими таке "легковажне ставлення" до історичних явищ та юридичних термінів.

"Терміни "голодомор" та "геноцид" мають чітке визначення в міжнародному праві та національному кримінальному законодавстві України. Їх вживання у невластивому значенні заради посилення емоційного впливу є недоречним", – наголошує відомство.

Інститут нагадує, що під геноцидом розуміють "знищення нації або етнічної групи". Геноцид українського народу, вчинений комуністичним тоталітарним режимом у 1932-1933 роках, називають Голодомором.

"Закликаємо політиків та громадських діячів утриматися від безвідповідального вживання у своїй риториці слів "геноцид" та "голодомор" виключно заради посилення емоційного впливу на аудиторію. Недоречне використання обох термінів, які означають буквальне вбивство мільйонів людей, призводить до їх нівелювання і є наругою над пам'яттю убитих", – пояснює орган.

Як відомо, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко регулярно заявляє, що влада під виглядом реформ чинить "геноцид" української нації.

Її фракція, зокрема, збирається оскаржити ухвалення пенсійної реформи. Фракція "Опозиційного блоку" також вимагатиме її скасування в ухваленому вигляді.

Олена Рощенко ,УП

Теми: історія геноцид Тимошенко реформи
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Путін: Пам'ятник Петлюрі у Вінниці поставив не український народ 20 жовтня 2017, 05:41
У Німеччині 88-річну жінку засудили за заперечення Голокосту 17 жовтня 2017, 08:57
Автор "Ікон Революції": Відновлення малюнків – це "акція вандалізму" 15 жовтня 2017, 14:44
powered by lun.ua
Головні новини
Вибух на Солом’янці: Стали відомі подробиці про третю постраждалу
Чийгоз: У СІЗО росіяни робили мені мерзенні пропозиції
Приліт до Києва Умерова й Чийгоза перенесли
Харків'янин відкрив стрілянину з балкона, по нього прийшла поліція
Усі новини
мода

6 б'юті-трендів, що виглядають так само дивно, як і звучать

відео

Сліпий єнот та його кошенята-поводирі "за їжу"

медицина

У пошуках ліків від раку