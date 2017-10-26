НБУ каже, що не заборонятиме російські рублі

Національний банк не має ніяких планів щодо подальшої заборони стосовно обігу готівкових російських рублів на території України.

Про це під час брифінгу 26 жовтня сказав заступник голови НБУ Олег Чурій, повідомляє "Укрінформ".

"Нещодавно Національний банк заборонив обмінним пунктам приймати російські рублі із зображенням українських територій. Наразі в нас немає ніяких планів для подальшої заборони на обіг готівкових російських рублів на території України", – сказав Чурій.

Він зазначив, що Нацбанк не забороняє обіг ніякої іноземної валюти, якщо вона проходить через банки чи обмінні пункти.

Раніше НБУ заборонив банкам і фінансовим установам України здійснювати касові, зокрема валютно-обмінні операції з російськими банкнотами та монетами із зображенням окупованих нею територій України.