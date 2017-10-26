На Київщині перекинулась вантажівка з аміаком

В Київській області на Одеській трасі поруч із залізничним переїздом Глеваха перекинулась вантажівка з аміаком.

Про це написав учасник групи Глеваха.укр Володимир Медушівський у Facebook та кореспондентка повідомляє "112" каналу.

За попередньою інформацією, одна вантажівка не пропустила іншу. В результаті цього вантажівка з цистерною перекинулася. Всередині цієї цистерни 17 тонн аміаку, передає "112" канал.

Зазначається, що витоків немає. Наразі на місці перекачують аміак з однієї цистерни в іншу. Після цього рятувальники зможуть поставити вантажівку з цистерною на коліса.

На місці працюють рятувальники і поліцейські. Вони з’ясовують обставини ДТП.

Перекинута цистерна на трасі Володимир Медушівський Facebook

Перекинута цистерна на трасі Володимир Медушівський Facebook

Внаслідок аварії утворилися затори – "велика тянучка вже кілька годин", - написав користувач. Водіям радять змінити свої маршрути.

Селище міського типу Глеваха знаходиться у Васильківському районі Київської області.

Українська правда