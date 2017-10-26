Українських прикордонників, викрадених РФ, перевезли в Москву – джерела

442 перегляди
Четвер, 26 жовтня 2017, 18:38

Українських прикордонників Ігор Дзюбак та Богдан Марцонь, викрадені російськими спецслужбами на кордоні з РФ доправили до Москви.

Про це повідомляють джерела "Української правди".

За словами співрозмовника, їх перевели в СІЗО №2 в Лефортово.

Водночас начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич повідомив УП, що офіційної інформації від РФ немає.

"Офіційної інформації від компетентних органів Росії про переведення українських прикордонників з Брянська до Москви не надходило", – сказав Кирилич.

За його словами, поки представники консульства України в РФ не отримали дозволу зустрітися з викраденими прикордонниками.

"Станом на 26 жовтня дозволу російської сторони на зустріч з консулом не одержано, що є грубим порушенням консульської конвенції між РФ і Україною від 1993 року", – зазначив Кирилич.

Як повідомлялося, 4 жовтня Державна прикордонна служба України заявила про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині.

Пізніше того ж дня російська сторона офіційно заявила, що 3 жовтня затримала їх.

9 жовтня з'явилась інформація, що російський суд заарештував прикордонників на 2 місяці за "незаконний перетин кордону" і "злісну непокору працівникам правоохоронного органу".

У Держприкордонслужбі України заявляють, що українські прикордонники були захоплені в полон під час традиційної консультативно-представницької зустрічі з колегами з РФ "безпосередньо на кордоні" двох держав.

Українська правда

Теми: Прикордонна служба заручники Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Росія планує обмін викрадених українських прикордонників на ФСБшників – Слободян 24 жовтня 2017, 23:56
У міграційній службі підтвердили, що Саакашвілі можна депортувати 24 жовтня 2017, 21:21
ФСБ могла затримати жителя Сумщини – прикордонники 24 жовтня 2017, 14:23
powered by lun.ua
Головні новини
Влада Києва закликає протестувальників прибрати намети з Грушевського
"Укрпошта" буде і поштою, і банком, і магазином - голова
Вибух на Солом’янці: Стали відомі подробиці про третю постраждалу
Чийгоз: У СІЗО росіяни робили мені мерзенні пропозиції
Усі новини
довкілля

Життя без паперу. Кілька дієвих ідей

Instagram дня

"Київська перепічка" завела собі акаунт

сповідь

"Танцівник": руйнівна історія успіху