Держава може стягнути 100 млн застави Насірова у бюджет – "Схеми"

Держава може стягнути 100 млн гривень застави відстороненого глави ДФС Романа Насірова у бюджет, бо він порушив умови запобіжного заходу.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми" у новому розслідуванні.

Зазначається, що раніше, 8 червня Солом’янський районний суд Києва відхилив подібне клопотання, бо суддя не звернула уваги на докази детективів, що у Насірова може бути британський паспорт.

Вона повірила захисту Насірова щодо того, що Міграційна служба анулювала його другий український закордонний паспорт.

Однак, за твердженнями журналістів, з того часу з’явилися нові обставини, які доводять, що надана захистом Насірова інформація була недостовірною. Через це є причини повторно вимагати стягнення застави в бюджет.

Зокрема суддя прийняла сторону захисту через її свідчення про те, що другий український закордонний паспорт Насірова був "анульований працівником територіального органу Державної міграційної служби шляхом пробиття більше двох отворів у машинозчитуваній зоні".

Однак пізніше цю інформацію спростувала сама Міграційна служба. У відповіді відомства на адресу НАБУ повідомляється, що "паспорт громадянина Насірова Р.М. № СDххх241 як недіючий, анульований та повернутий особі не значиться, а рішення про його анулювання співробітниками не приймалося".

Цю інформацію підтвердили у листі від Міністерства закордонних справ від 9 вересня 2017 року.

Щодо британського паспорту Насірова, суддя відмовилась приймати докази, пояснюючи це тим, що відповіді британської сторони отримані нібито в межах іншого кримінального провадження.

В НАБУ і САП вважають це рішення неправомірним, бо уповноваженим органам Великої Британії повідомили про зміну номеру кримінального провадження, в рамках якого робився запит про міжнародну правову допомогу.

В НАБУ розповіли, що детективи вже підготували повторно клопотання. Однак в САП вважають, що наразі немає підстав для подання нового клопотання.

"Є рішення суду, яке ми, як прокурори, як юристи, просто не можемо зрозуміти. Але є рішення суду, воно набрало законної сили, і воно має бути виконане", - зазначив керівник САП Назар Холодницький.

Він додав, що питання про нове звернення може бути можливим у тому випадку, якщо будуть виявлені нові обставини.

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Як відомо, 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав відстороненому голові ДФС Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень. Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

23 серпня Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Насірова носити електронний браслет ще 60 днів.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".