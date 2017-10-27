Саудівська Аравія уперше в світі надала підданство роботу

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 01:05

Саудівська Аравія стала першою країною, яка надала підданство роботу.

Це сталося під час саміту "Інвестиційна ініціатива майбутнього", повідомляє Bloomberg.

Роботом із підданством став прототип жінки на ім’я Софія.

"Дякую Королівству Саудівської Аравії. Я пишаюся тим, що маю підданство",  прокоментувала подію Софія.

Таке рішення влади викликало обурення з боку багатьох інтернет користувачів, мешканців країни та особливо жінок.

Усі звернули уваги на те, що робот не була одягнена у хіджаб та була присутня на заході без чоловіка-опікуна. Таких прав не мають жінки у цій країні.

Також противники підданства висловились і з приводу того, що рішення було дуже швидким, бо трудові мігранти роками не можуть отримати громадянство і дуже обмежені у правах.

Як відомо, раніше Саудівська Аравія оголосила про плани збудувати інноваціне місто за $500 мільярдів доларів.

Теми: Саудівська Аравія технології
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