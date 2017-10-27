ОБСЄ: на Донбасі в 3 рази збільшилась кількість вибухів

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала збільшення кількості вибухів у зоні АТО у 3 рази протягом лише одного дня.

Про це повідомляє СММ у своєму звіті від 25 жовтня.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 300 вибухів супроти близько 90)", – йдеться у звіті.

У Луганській області спостерігачі зафіксували значне зменшення кількості випадків порушень припинення вогню – 4 вибухи порівняно з 40 за попередній звітний період.

Як відомо, прес-служба ОБСЄ заявила, що на Донбас доставили черговий російський "гумконвой".