Вибух у Малі: загинули 3 миротворці ООН

У результаті вибуху у західній частині Малі в четвер, 26 жовтня, загинули три миротворці ООН.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, автомобіль миротворців був підірваний між північними містами Тессаліт і Агуельок близько 17:30 за Києвом. Загиблі солдати були з Чаду.

"Я засуджую такі огидні дії, єдиною метою яких є дестабілізація країни і нанесення шкоди мирному процесу в Малі", – сказав тимчасовий керівник місії ООН Коен Давідзе.

Як відомо, раніше у Нігерії під час нападу смертника загинули 13 осіб.