На Луганщині відновили міст, зруйнований бойовиками у 2014 році

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 03:48

У четвер, 26 жовтня, у Рубіжному після капітального ремонту відкрили міст через річку Сіверський Донець, який з’єднав два міста – Лисичанськ та Рубіжне. Він був зруйнований унаслідок ворожих обстрілів у травні 2014-го.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Важливо, що міст відремонтований нашими військовими – підрозділом Державної спеціальної служби транспорту, які зробили серйозний внесок у розмінуванні регіону і зараз відновлюють інфраструктуру", – заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Тепер по цьому мосту можуть переїжджати вантажівки загальною вагою до 22 тонн. Це найкоротший транспортний шлях від Луганської області до Донеччини.

Теми: Україна Донбас АТО
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