На Луганщині відновили міст, зруйнований бойовиками у 2014 році
У четвер, 26 жовтня, у Рубіжному після капітального ремонту відкрили міст через річку Сіверський Донець, який з’єднав два міста – Лисичанськ та Рубіжне. Він був зруйнований унаслідок ворожих обстрілів у травні 2014-го.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Важливо, що міст відремонтований нашими військовими – підрозділом Державної спеціальної служби транспорту, які зробили серйозний внесок у розмінуванні регіону і зараз відновлюють інфраструктуру", – заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.
Тепер по цьому мосту можуть переїжджати вантажівки загальною вагою до 22 тонн. Це найкоротший транспортний шлях від Луганської області до Донеччини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.