США уперше опублікували майже 3 тисячі документів про вбивство Кеннеді

У США вперше оприлюднили 2891 документ про вбивство 35-го президента країни Джона Кеннеді.

Про це повідомляє сайт національних архівів США.

"Національні архіви поширять додаткові документи з редагуванням тільки в дуже рідкісних випадках, до крайнього терміну 26 квітня 2018 року", — наголосила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Водночас The Guardian, посилаючись на документи з архіву за 1966 рік, пише, що СРСР був переконаний у змові.

#JFKfiles: 1966 FBI document shows Soviets were convinced of a conspiracy, said Oswald was a "maniac" https://t.co/s553eD5TG5 pic.twitter.com/C1DInqS5aw