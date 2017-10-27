Доба в АТО: 20 обстрілів, один боєць травмований

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 06:30

Минулої доби, 26 жовтня, обстановка у районі проведення АТО й надалі залишалась напруженою.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За інформацією штабу, з Донецького напрямку вогнева активність ворога змістилась на Приморський напрямок, де противник частіше почав застосовувати міномети.

Увечері бойовики 4 рази били з 82-міліметрових мінометів, протитанкових гранатометів, стрілецької зброї по оборонцях Гнутового.

Також окупанти застосовували міномети калібру 82 міліметри біля Водяного та Павлополя.

"На Донецькому напрямку "гарячою точкою" залишається Авдіївська промзона. Тут наприкінці доби російсько-окупаційні угруповання двічі обстрілювали наші опорні пункти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Унаслідок гранатометного вогню, неподалік Пісків отримав бойову травму один український воїн", –  йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку під вогонь гранатометів і стрілецької зброї потрапили наші позиції на підступах до Станиці Луганської.

За минулу добу незаконні збройні формування 20 разів порушили перемир’я. Сили АТО 16 разів застосовували зброю на ураження противника.

У результаті бойових дій один український військовий травмувався.

Теми: АТО
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