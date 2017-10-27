Віце-прем`єр-міністра Австралії звільнили через подвійне громадянство

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 07:00

Вищий суд Австралії визнав, що призначення на посаду віце-прем`єра Барнабі Джойса та 4 інших політиків було неправомірним через наявність у них подвійного громадянства.

Про це повідомляє ВВС.

За інформацією ВВС, окрім австраліййського підданства, Джойс має паспорт Нової Зеландії.

Конституція Австралії забороняє обрання на державні посади людей з подвійним громадянством.

"Я поважаю рішення суду",  сказав Барнабі Джойс одразу після вироку.

Теми: Австралія
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