На Чернігівщині тренувалися реагувати на форс-мажори на арсеналах

У Чернігівській області 26 жовтня відбулися масштабні тренування на випадок виникнення надзвичайної ситуації на території військової частини.

Їх провели для органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області та її ланок Ічнянського і Прилуцького районів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Перед початком тренувань голова ДСНС Микола Чечоткін нагадав про пожежі на складах у Сватовому, і Балаклії та Калинівці.

"Сьогодні наша головна мета – перевірити дієвість спланованих заходів і надати практику керівному складу на відповідній території щодо ефективних дій у разі виникнення загрози", – сказав він.

Тренування включали заходи на випадок пожежі на технічній території зберігання ракетно-артилерійських боєприпасів військової частини поблизу населеного пункту Дружба Ічнянського району області.

ДСНС

За легендою, в зону можливого ураження потрапили 30 населених пунктів, в яких проживає понад 17 тисяч громадян.

Під час навчань органи управління і сили цивільного захисту відпрацювали заходи з оповіщення, евакуації, розміщення евакуйованого населення та забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку в евакуйованому населеному пункті Ічня.

Після тренувань Чечоткін наголосив на необхідності доопрацювати план заходів з урахуванням усіх проблемних питань і довести порядок дій у разі виникнення надзвичайної ситуації до кожного громадянина, який мешкає в зоні імовірного ураження.