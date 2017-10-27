У декларації саміту "Східного партнерства" не буде згадки про "план Маршалла"

У документах саміту "Східного партнерства", який відбудеться в листопаді, немає навіть побіжної згадки про так званий "план Маршалла", який передбачає нову програму допомоги для України.

Про це йдеться у статті "Комісар Ган проти плану Маршалла: ідея про масштабну допомогу Україні втрачає підтримку".

"Європейська правда" ознайомилася із проектом підсумкової заяви саміту "Східного партнерства", схваленим у Брюсселі, і в 30 детально розписаних пунктах немає жодного слова навіть про існування ідеї нової програми допомоги Україні.

"А отже, ідея провести на початку наступного року конференцію донорів "плану Маршалла" для України, швидше за все, також втратила сенс", - зазначаэться у статті.

У Брюсселі зазначають, що мають достатньо інструментів для допомоги Україні.

"Ми взяли на себе зобов'язання надати 12,8 млрд євро на проведення реформ. Не кажучи вже про фінансування, що пропонується Україні іншими донорами та міжнародними організаціями. У певному сенсі, "план Маршалла" для України вже діє", – пояснив комісар Йоганнес Ган, відповідальний за Європейську політику сусідства.

Раніше повідомлялося, що "План Маршалла" про довгострокову підтримку України, офіційно підтриманий Європейською народною партією, буде представлено на саміті Східного партнерства в Брюсселі.

Детальніше про "План Маршалла для України" читайте у інтерв’ю: "Андрюс Кубілюс: Є підтримка "плану Маршалла" для України, йдеться про 5 млрд євро на рік".

Європейська правда