Націоналісти кажуть, що роботі "Паркового" ніхто не заважає, хоч він і не державний

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 12:19

Представники націоналістичних сил - "Нацкорпусу", "Свободи" та "Правого сектору" наполягають, що КВЦ "Парковий" контролюється фірмою "Амадеус" сім'ї  Януковича.

Про це в ході брифінгу заявив речник "Нацкорпусу" Олександр Алфьоров, передає кореспондент "Української правди".

"Центром "Парковим" далі володіє фірма "Амадеус", яка представляє одну з фінансових пірамід сім'ї Януковича. Оренда цього приміщення переходить у межу вливання в кишені екс-президента Януковича", - сказав він.

 

"Чи знає ГПУ чи СБУ,  що 50 мільйонів гривень повернення  ПДВ було сплачено фірмі "Амадеус", яка знаходиться під контролем братів Клюєвих?", - обурився він.

 

Водночас Алфьоров не визнає, що націоналісти вчинили рейдерське захоплення.

"Сюди прийшли громадські організації згідно зі статтею 39 Конституції України. Наше перебування є в межах громадського спротиву. Роботі центру ми ніяк не заважаємо, ось подивіться, працює бар, турагентство", - зазначив він.

"Ми прийшли, щоб держава взяла це приміщення на свій баланс. Ми прийшли дати пас державі, але бачимо лише маніпуляції. ГПУ каже, що є рішення суду,  але ГПУ не має дозволу на входження державного керівництва сюди. Прокурори повинні сюди прийти і звертатися до суду", - додав він.

Він підкреслив, що націоналісти будуть перебувати у "Парковому", доки туди не зайде держава.

Як відомо, ввечері 16 жовтня представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектору" заявили, що взяли будівлю вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича на Парковій дорозі у Києві під свій контроль.

Учасники безстрокової акції вимагають повернути будівлю у державну власність, провести відкритий конкурс щодо цільового призначення споруди, провести незалежну та відкриту оцінку всього комплексу, включаючи вартість землі та інше,  а також  "запровадити дієвий механізм, за яким вкрадені кошти, вкладені у будівлю, почнуть приносити користь громаді".

Роман Кравець, УП

Теми: Правий сектор Свобода Янукович
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