За Собчак на виборах проголосували б менше 1% росіян – опитування

Якби вибори президента Росії відбулися найближчої неділі за журналістку Ксенію Собчак проголосували б менше 1% респондентів.

Такі дані соцопитування наводить 27 жовтня російський "Левада-центр".

За чинного президента Росії Володимира Путіна проголосували б 53% опитаних росіян, за лідера партії ЛДПР Володимира Жириновського – 3%, за опозиціонера Олексія Навального – 2% респондентів.

Далі в рейтингу йдуть лідер російської комуністичної партії Геннадій Зюганов – 2%, міністр оборони РФ Сергій Шойгу - 1% і прем'єр Росії Дмитро Медведєв - менше 1%.

20% опитаних російськими соціологами респондентів не знають, за кого стали б голосувати, а 11% не стали б голосувати взагалі.

Загалом на запитання, чи цікавлять вас вибори президента Росії, які мають відбутися в березні 2018 року, 32% опитаних відповіли "звісно так", 37% сказали "скоріше так", 8% респондентів не цікавляться виборами взагалі.

45% росіян, які взяли участь в опитуванні, вважають, що майбутні вибори можуть принести позитивні зміни (13% – "точно так", 32% – "скоріше так"). 42% опитаних не вірять в них (26% – "скоріше ні" і 16% "безумовно ні").

Відзначається, що опитування методом особистого інтерв'ю було проведено 20-24 жовтня 2017 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів Росії.



Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25% / 75%; 2,0% для показників, близьких до 10% / 90%; 1,5% для показників, близьких до 5% / 95%.

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Як відомо, 18 жовтня 2017 року російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак оголосила про своє рішення брати участь у виборах президента Росії.

Раніше ЗМІ повідомили, що в Кремлі хочуть зробити головним суперником Путіна на виборах жінку. Серед "5-7 кандидатур, які розглядають", називали і Ксенію Собчак.

Однак тоді Собчак заявила, що не збирається вести справи з адміністрацією Кремля.

Пізніше в своєму блозі на сайті радіостанції "Ехо Москви" Собчак написала, що вибори 2018 року "були б правильним викликом для людини, яка хоче повернути політику в країну".

"І цей виклик адресований не тільки мені ... (але - ред.) Я сама вирішу: як і що мені робити. Ніхто не буде мною маніпулювати, влаштовуючи зливи і провокації в пресі. І як тільки я вирішу чи зважуся, ви дізнаєтеся про це від мене особисто", – резюмувала Собчак.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має відношення до рішення телеведучої Ксенії Собчак брати участь у виборах глави держави.

Чергові вибори президента Російської Федерації мають відбутися в березні 2018 року. Путін президентствує вже третю каденцію з перервою на прем’єрство (з 7 травня 2000-го до 7 травня 2008 року та з 7 травня 2012 року).

Валентина Романенко, УП