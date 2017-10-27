Мосійчук: Я попросив охоронця, бо відчував загрозу

Нардеп Ігор Мосійчук заявляє, що узяв собі охоронця Руслана Кушніра, оскільки багато разів отримував погрози і останнім часом відчував загрозу.

Про це він сказав на брифінгу в інституті Шалімова 27 жовтня щодо вибуху на Солом'янці у Києві 25 жовтня.

Мосійчук у медзакладі Скриншот з прямого ефіру "112 Україна"

Мосійчук підкреслив, що раніше не користувався державною охороною, а попросив охоронця місяць тому.

"У мене був один охоронець. І то він менше місяця був. Я не користувався охороною після того, як з мене зняли державну охорону, але я відчував, що є загроза. Тому я написав заяву на МВС, і мені була виділена охорона. Руслан працював зі мною менше місяця", - сказав Мосійчук в ефірі "112 Україна".

Він додав, що йому багато погрожували.

"Ви знаєте мене і знаєте, скільки мені погрожували у житті. Яка з цих погроз справдилася, я сказати не можу", - сказав нардеп.

За його словами, вибух був замахом саме на його життя.

"Усі версії, про те, що це не з Мосійчуком пов’язане, а з кимось іншим – це повна дурня. Я дав свідчення СБУ, тому не можу розголошувати інформацію. Але впевнений, що замовники сидять у Москві, а виконавці ходять тут", - сказав Мосійчук.

"Був анонс, що я буду на каналі, як видно з камер відеонагляду, мопед підтягли за 20 хв до нашого виходу. Це якраз і спростовує версію, що замах був на другого міліціонера, який проходив випадково", - сказав Мосійчук.

За його словами, він пам’ятає усю подію, бо після вибуху не втрачав свідомість.

"У мене з правою ногою великі проблеми, вся права сторона уражена і з хребтом (проблеми – ред.) – я не можу стати наразі. Я зовнішньо, може, й краще виглядаю, але болі в мене сильніші ніж учора. Схоже, що операція буде ще одна або і не одна", - прокоментував нардеп свій стан.

При цьому він додав, що за потреби в понеділок виїде на прес-конференцію щодо вибуху, "щоб не заважати інституту, бо тут нервують усі, що до мене ходять", - підсумував Мосійчук.

Як відомо, 25 жовтня приблизно о 22:00 в Солом’янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей – колишній співробітник юридичного департаменту Міністерства внутрішніх справ Михайло Морміль та охоронець народного депутата Ігоря Мосійчука Руслан Кушнір.

Ігор Мосійчук через вибух пережив операцію. Він вважає це замахом на його життя.

Також у лікарні з серйозними пораненнями перебувають політолог Віталій Бала та 56-річна Надія Тарасенко.

Слідство не виключає, що вибух поблизу телеканалу "Еспресо" міг бути спрямований не проти Мосійчука.

Експерти вважають, що вибух міг бути замахом на життя загиблого Михайла Морміля. За словами його друга, Морміль боявся за життя і за те, що за ним стежать.

Глава Чечні Рамзан Кадиров відкинув звинувачення членів Радикальної партії в замаху на народного депутата Ігоря Мосійчука, заявивши, що "організатори злочину знаходяться в Україні".

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Ірина Балачук, УП