Умеров і Чийгоз прибули до Києва

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 14:06

Звільнені з ув'язнення окупантів заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прилетіли з Туреччини до Києва.

Про це повідомила журналістам у середу представник прес-служби Міністерства інформаційної політики України, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вони вже приземлилися", - сказала вона.

Зараз журналісти очікують на прес-конференцію, яку Умеров і Чійгоза дадуть у прес-центрі терміналу D аеропорту "Бориспіль".

 
Фото: Севгіль Мусаєва

Доповнюється…

Теми: Крим кримські татари Київ
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