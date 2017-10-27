Умеров і Чийгоз прибули до Києва
Звільнені з ув'язнення окупантів заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прилетіли з Туреччини до Києва.
Про це повідомила журналістам у середу представник прес-служби Міністерства інформаційної політики України, передає "Інтерфакс-Україна".
"Вони вже приземлилися", - сказала вона.
Зараз журналісти очікують на прес-конференцію, яку Умеров і Чійгоза дадуть у прес-центрі терміналу D аеропорту "Бориспіль".
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