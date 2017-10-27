Суд обрав запобіжні заходи 6 соратникам Коханівського

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 15:12

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжні заходи для 6 затриманих під час сутичок у Святошинському райсуді, які сталися вночі 24 жовтня, коли мала розглядатись справа щодо лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського.

Про це повідомляє прес-служба Шевченківського районного суду Києва у Facebook.

В повідомленні зазначається, що 26 жовтня слідчими суддями були розглянуті клопотання слідчих Шевченківського управління поліції про застосування запобіжних заходів особам, затриманим у Святошинському районному суді Києва  і підозрюваним по ч.3 ст.296 (хуліганство), ч.1 ст.343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) КК.

За результатами розгляду зазначених клопотань слідчими суддями було вирішено  застосувати до В.В. Малафая, В.Р. Шевчука, Є.Ю. Чепелянського та С.В. Живодьора -  домашній арешт в нічний час - з 21.00 до 7.00.

До Туренка А.М. застосовано цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного браслет.

До Виниченка О.І. застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

"Клопотання слідчих Шевченківського управління поліції у місті Києві про застосування запобіжних заходів щодо Чепелянського, Живодьора, Туренка, Малафая та Шевчука були задоволені повністю", - зазначає прес-служба.

А також додали, що клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту щодо Виниченка задоволено частково та застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.

Як відомо, 21 жовтня у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського після стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми.

23 жовтня суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка, а соратники Коханівського вимагали негайно розглянути питання і звільнити лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

24 жовтня прибічники Коханівського забарикадувалися в приміщенні  Святошинського райсуду. Поліцейські силою зачистили зали засідань і затримали 30 активістів.

25 жовтня Святошинський районний суд Києва обрав для командира добровольчого батальйону ОУН Миколи Коханівського запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту у справі про стрілянину в столиці.

Теми: суд Київ
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