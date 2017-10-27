Собчак зробила нову заяву по Криму: має план, як вирішити проблему

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 16:21

Телеведуча Ксенія Собчак пропонує провести в окупованому Криму новий референдум.

Про це вона заявила на зустрічі з журналістами в Єкатеринбурзі в п'ятницю, передає російське інформагентство "Інтерфакс".

"Я бачу вихід з кризової і несправедливої ситуації через новий референдум, який передбачає різні точки зору", - сказала Собчак.

Вона вчергове підкреслила, що, окупувавши Крим, Росія порушила міжнародні зобов'язання.

"Росія порушила міжнародні зобов'язання, це основна точка відліку. У Криму живуть російські люди, їх там багато... Ми не можемо поставитися до них, як до суб'єктів геополітики. Погана та політика, яка не для людей", - додала Собчак, яка планує брати участь у виборах президента РФ.

Як відомо, 24 жовтня Собчак, яка претендує на пост президента Росії, заявила, що з точки зору міжнародного права Крим - український, а Російська Федерація порушила Будапештський меморандум анексією півострова.

Пізніше з'явилася реакція на це Кремля.

Теми: Собчак Крим
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