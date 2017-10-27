Німеччина готова надати допомогу в лікуванні Умерова – Порошенко

245 переглядів
П'ятниця, 27 жовтня 2017, 16:59

Німеччина готова надати допомогу в лікуванні заступника голови Меджлісу Ільми Умерова.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі зі звільненими лідерами кримськотатарського народу.

"Ахтем і Ільмі сьогодні з нами. Ільмі, ми знайомі уже 23 роки, з 1994 року. І для мене це було щось дуже-дуже особисте", - сказав Порошенко в ефірі "112 Україна".

Він наголосив, що звільнення українських заручників, де б вони не були, залишається одним з перших пріоритетів держави.

"Сила і незламність духу і Ахтема, і Ільмі – Ільмі дуже погано себе почував – як символ міжнародної солідарності. От щойно мені принесли повідомлення – ви знаєте, що наші німецькі друзі і партнери пропонували, щоб надати необхідне лікування у Криму Ільмі, але цього не давали (окупанти – ред.) – що офіс канцлера Меркель підтверджує готовність на надання необхідної допомоги.

І це не просто тому, що треба допомогти у лікуванні. А це символ того, наскільки питання Чийгоза і Умерова, усіх заручників і політичних в'язнів на території Російської федерації важливо для всього міжнародного співтовариства", - сказав Порошенко.  

Він також нагородив Умерова орденом "За заслуги" 2 ступеню, а Чийгоза орденом "За заслуги" 3 ступеню.

Як відомо, 25 жовтня засуджених окупантами Криму Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві. 

27 жовтня звільнені лідери кримськотатарського прилетіли в Україну. 

Ірина Балчук, УП

Теми: Порошенко кримські татари права людини
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко вимагає якнайшвидше розслідувати вибух на Солом'янці 26 жовтня 2017, 14:32
"Крок назустріч бізнесу" від Юрія Луценка 26 жовтня 2017, 14:15
Чийгоз про своє звільнення: Я взагалі думав, що мене везуть до Сибіру 26 жовтня 2017, 08:16
powered by lun.ua
Головні новини
Уряд Іспанії скликає позачергове засідання Кабміну
Парламент Каталонії проголосував за незалежність
Трьох людей із оточення Саакашвілі силою вислали до Грузії
Джемілєв розповів, чому РФ погодилась звільнити Умерова та Чийгоза
Усі новини
афіша

Що подивитись і куди сходити в Києві на вихідні

резонанс

Вибухонебезпечна країна. Найгучніші підриви останніх років

Instagram дня

"Київська перепічка" завела собі акаунт