Україна не підтримує незалежність Каталонії

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 18:27

Глава МЗС Україна Павло Клімкін заявив, що Україна підтримує територіальну цілісність Іспанії у межах міжнародно визнаних кордонів.

Про це Клімкін написав у своєму Twitter, передає "Європейська правда".

"Україна підтримує державний суверенітет та територіальну цілісність Іспанії у межах міжнародно визнаних кордонів", - написав він.

Раніше президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що для ЄС нічого не змінюється після того, як парламент Каталонії проголосував за резолюцію про проголошення незалежності від Іспанії.

Нагадаємо, парламент Каталонії на засіданні 27 жовтня проголосував за резолюцію про проголошення незалежності автономії від Іспанії. Голосування відбувалося таємно. Депутати від опозиційних фракцій залишили зал перед початком голосування, назвавши його незаконним.

В уряді Іспанії заявили, що звернуться до Конституційного суду з метою оскарження декларації про незалежність Каталонії.

Того ж дня, 27 жовтня, сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.

Теми: Україна Каталонія Іспанія Клімкін
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