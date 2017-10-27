Від початку року на Донбасі загинули 162 українських військових

Від початку 2017 року на Донбасі загинули 162 українських військових, а за останні два місяці – 10.

Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій на зустрічі з спецпредставником Держдепартаменту США у справах України Куртом Волкером, передає "Інтерфакс-Україна".

"Останнім часом російська агресія лише посилюється на сході України. Лише за останні два місяці загинули десять і були поранені 70 українських військовослужбовців. А від початку року 162 загиблих", - сказав Парубій.

Також під час зустрічі із спецпредставником США Парубій заявив, що Україна очікує від США рішення про надання летального оборонного озброєння.