Київ обурився, що Путін не хоче передати Україні контроль над кордоном

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 19:53

Українська сторона занепокоєна заявою президента Росії Володимира Путіна щодо відмови передачі Києву контролю над кордоном, яке він зробив під час Валдайського форуму.

Про це повідомила прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

"На засіданні ТКГ українська сторона висловила занепокоєння нещодавньою заявою президента РФ, зробленою ним на Валдайському форумі, щодо того, що російська сторона не збирається передавати Україні контроль над відповідною ділянкою кордону", - йдеться у повідомленні.

Оліфер зазначила, що українська сторона вчергове передала ОРДЛО свої пропозиції щодо звільнення заручників.

Також українські представники обурилися черговим фактом агресії та обмеження свободи стосовно СММ ОБСЄ - 25 жовтня НЗФ ОРДО погрожували представникам місії важким кулеметом.

"Ми наполягаємо на цілковитому і безперешкодному доступі СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО, включно із непідконтрольною частиною українсько-російського кордону", - зазначила Оліфер.

Як відомо, українські представники гуманітарної підгрупи закликали Росію приєднатися до пошуку всіх зниклих безвісти і ідентифікації загиблих на окупованих територіях.

Теми: Росія Донбас війна АТО
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