Бойовики обстрілюють військових із забороненої зброї, є поранений

Упродовж сьогоднішнього дня у районі проведення АТО бойовики продовжили обстрілювати позиції української армії, застосовуючи заборонене мирними угодами озброєння, поранений один військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 27 жовтня 2017 року.

"Так, на Приморському напрямку бойовики випустили щонайменше 39 мін калібру 82 міліметри по оборонцях Водяного. Під вогонь з цієї ж зброї потрапили наші опорні пункти біля Широкиного", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько 15 години противник обстріляв із 120-міліметрових мінометів цивільні будинки у селищі Широкине.

"На Донецькому напрямку сьогодні окупанти двічі били з гранатометів і великокаліберних кулеметів по наших позиціях у районі Авдіївської промзони", - повідомляють у штабі.

Українські бійці вогнем із піхотного озброєння жорстко пригнічували активність бойовиків.

Під час цього протистояння близько 4 ранку був поранений один український військовослужбовець. Його госпіталізували і наразі у нього задовільний стан здоров’я.