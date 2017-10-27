НАБУ просить САП звернутися до суду щодо стягнення 100 млн застави Насірова

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 21:10

НАБУ просить САП повторно звернутися до суду з клопотанням про стягнення до державного бюджету 100 млн гривень застави, внесеної за екс-голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це в інтерв'ю "5 каналу" повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передають "Українські Новини".

"Таке клопотання ми повторно відправили САП", - заявив Ситник.

За його словами, 100 млн гривень повинні бути стягнуті до держбюджету, бо Насіров порушив зобов'язання, пов'язані із запобіжним заходом.

Як відомо, журналісти програми "Схеми" повідомили у новому розслідуванні, що держава може стягнути 100 млн гривень застави відстороненого глави ДФС Романа Насірова у бюджет, бо він порушив умови запобіжного заходу.

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Як відомо, 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав відстороненому голові ДФС Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень. Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

23 серпня Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Насірова носити електронний браслет ще 60 днів.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Теми: НАБУ Насіров суд
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