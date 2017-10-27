Держдеп опублікував санкційний список з російськими компаніями

Державний департамент США опублікував перелік російських компаній, на які можуть поширити санкції.

Відповідний список опублікували на офіційному сайті американського відомства, передає видання "Новая газета".

До нього увійшли 33 організації оборонно-промислового комплексу, ФСБ, ГРУ, а також чотири "розвідувальні" організації.

Серед оборонно-промислових організацій "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев", "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", АО "Вертолеты России", "Уралвагонзавод".

США не будуть заморожувати активи цих компаній в США. Натомість обмеження можуть торкнутися видачі кредитів, операцій з нерухомістю і відкликання американських віз у представників компанії, зазначає "Новая газета" з посиланням на The New York Times.

Газета NYT писала, що обмежувальні заходи введуть з 29 січня 2018 року щодо американців або іноземних осіб, які здійснювали "значні транзакції" з перерахованими компаніями за період, починаючи з 2 серпня 2017 року.

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон передав даний список на розгляд до Конгресу.

Як відомо, Державний департамент США пояснив затримку із впровадженням нових санкцій проти Росії тим, що досі працює над визначенням списку осіб та організацій з РФ, пов'язаних з російською обороною і розвідкою, які можуть потрапити під нові санкції.