Умеров і Чийгоз мають право повернутися в Крим – Amnesty

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 22:46

Звільнені з ув'язнення окупантів заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз повинні мати право безперешкодно повернутися в Крим, не побоюючись переслідування.

Про це повідомили у правозахисній організації Amnesty International.

"Звільнення в'язнів совісті Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза стало позитивним кроком, але тепер вони можуть зіткнутися з іншою несправедливістю - вигнанням зі своєї батьківщини. Їм має бути дозволено повернутися в Крим і вільно висловлювати свої погляди, не побоюючись переслідування ", - заявила директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

На її думку, стає все більш очевидним, що вибір у лідерів кримськотатарської громади, які насмілюються висловлюватися проти російської окупації і незаконної анексії півострова, простий - або відправитися у вигнання, або сісти у в'язницю.

"Де-факто влада окупованого Криму повинна припинити постійне придушення інакомислення, негайно і беззастережно звільнити всіх в'язнів совісті і припинити політику переслідування і видавлювання своїх критиків з Криму", - вважає Покальчук.

Як відомо, у п'ятницю 27 жовтня звільнені з ув'язнення окупантів заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прилетіли з Туреччини до Києва.

25 жовтня їх видали Туреччині. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.

Теми: кримські татари Крим
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