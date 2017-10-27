НАБУ перевіряє виграш Ляшка

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 23:02

НАБУ перевіряє обставини декларування головою фракції "Радикальної партії" Олегом Ляшко 571 тис. гривень виграшу в Українській національній лотереї.

Про це в інтерв'ю "5 каналу" повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передають "Українські Новини".

"Ми перевіряємо це (обставину – ред.)" - сказав він.

Інших подробиць Ситник не повідомив.

Раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії", нардеп Олег Ляшко задекларував виграш в Українській національній лотереї загальною сумою в 571,045 гривень.

В представництві Української національної лотереї відмовились коментувати виграші Ляшка чи інших гравців, заявивши, що це конфіденційна інформація.

25 жовтня у Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що в найближчий час перевірять декларацію лідера "Радикальної партії" та нардепа Олега Ляшка.

Теми: НАБУ Ляшко гроші
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