Порошенко і Волкер обговорили звільнення заручників

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 23:24

Президент України Петро Порошенко та спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер обговорили звільнення заручників, які незаконно утримуються на окупованій території і в російських тюрмах.

Про це повідомляє прес-служба Порошенка.

"Спеціальному посланнику президента США було передано відповідне звернення членів сімей заручників та висловлено надію на його ефективну підтримку, передусім у контактах з російською стороною, з метою їх якнайшвидшого звільнення та повернення додому", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі учасники обговорили безпекову ситуацію в регіоні і важливість належного виконання Мінських домовленостей. Зокрема стосовно сталого і всеохоплюючого припинення вогню і виведення з України російських окупаційних військ та техніки.

Як відомо, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив на зустрічі із Куртом Волкером, що Україна очікує від США рішення про надання летального оборонного озброєння.

Теми: Порошенко США Донбас Росія
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