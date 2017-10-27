Порошенко і Волкер обговорили звільнення заручників

Президент України Петро Порошенко та спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер обговорили звільнення заручників, які незаконно утримуються на окупованій території і в російських тюрмах.

Про це повідомляє прес-служба Порошенка.

"Спеціальному посланнику президента США було передано відповідне звернення членів сімей заручників та висловлено надію на його ефективну підтримку, передусім у контактах з російською стороною, з метою їх якнайшвидшого звільнення та повернення додому", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі учасники обговорили безпекову ситуацію в регіоні і важливість належного виконання Мінських домовленостей. Зокрема стосовно сталого і всеохоплюючого припинення вогню і виведення з України російських окупаційних військ та техніки.

Як відомо, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив на зустрічі із Куртом Волкером, що Україна очікує від США рішення про надання летального оборонного озброєння.