Вибух на Солом’янці: Морміль два роки судився з МВС

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Субота, 28 жовтня 2017, 02:02

Колишній співробітник МВС України підполковник Михайло Мормиль, який загинув в результаті вибуху у Солом’янському районі Києва, два роки судився з правоохоронним відомством через виплати компенсації за ДТП, в якому постраждав.

Про це повідомив його друг Руслан Болгов в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Була судова тяганина з компенсації МВС за два роки. Він боявся за своє життя, оскільки його "наздоганяли" події 2009 року. Було велике, серйозне ДТП, в якому він був учасником і пошкодив спину, після чого похитнулося здоров'я. Його хотіли зробити винним у цьому ДТП", – підкреслив Болгов.

Як відомо, увечері 25 жовтня на вулиці Адама Міцкевича у Києві поряд із телеканалом "Еспресо" стався вибух, у якому постраждали нардеп Ігор Мосійчук і ще двоє людей, а двоє загинули.

За даними СБУ, підірвали мопед поблизу місця пересування депутата.

У результаті загинули колишній співробітник МВС юрист Михайло Морміль і охоронець нардепа Руслан Кушнір, а сам Ігор Мосійчук, політолог Ігор Бала і Надія Тарасенко отримали серйозні поранення і перебувають у лікарні.

У прокуратурі Михайла Морміля називають "випадковим перехожим". Слідство не виключає, що вибух поблизу телеканалу "Еспресо" міг бути спрямований не проти Мосійчука.

Теми: теракт МВС Мосійчук
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