Reuters: У 2017 році в Сирії загинуло понад 130 громадян РФ

За перші дев'ять місяців 2017 року в Сирії помер, як мінімум, 131 російський громадянин.

Про це пише Reuters, посилаючись на документ консульства Росії в Сирії.

До цього числа не входять військовослужбовці, але воно включає приватних військових фахівців, які також беруть участь в операції в підтримку сирійської влади.

У документі - довідці про смерть, виданій російським консульством в Дамаску, - ані слова, чим займався померлий. Але за словами його родича і одного з товаришів, ця людина була цивільною і відправилася в Сирію за приватним контрактом брати участь у військовій операції.

Консульська довідка може пролити світло на розмір російських втрат в Сирії серед приватних військових фахівців, відправку яких для участі в операції Москва приховує.

Документ, що має назву "довідка про смерть" і виданий 4 жовтня, реєструє загибель 36-річного жителя Краснодарського краю Сергія Піддубного, що сталася кілька днів тому, 28 вересня, в місті Тіас провінції Хомс. Смерть, як зазначено в довідці, настала від "обвуглювання тіла".

На довідці Піддубного вказано номер 131. За прийнятою в російських установах процедурою, яка описана в наказі Міністерства юстиції, нумерація таких документів в кожному з відомств, що реєструють смерті, починається з початку календарного року і ведеться послідовно.

Таким чином, номер кожної довідки відповідає числу померлих на момент реєстрування смерті протягом поточного року.

Російський дипломат, який працював в консульстві за межами Сирії, підтвердив, що записи про смерті росіян в консульствах ведеться відповідно до описаної процедури.

Агентство бачило ще дві довідки, в яких говорилося про загибель громадян РФ Дмитра Маркелова і Юрія Сокальського, які, як кажуть їхні рідні, теж були приватними військовими фахівцями.

Довідки мали номери 9 і 13 і були видані 3 лютого, тобто всього в цей день консульством було зареєстровано, щонайменше, п'ятеро померлих росіян.

Серед 131 росіянина, який помер в Сирії в поточному році, немає військовослужбовців, випливає зі слів співробітника російського консульства в Дамаску. Він сказав агентству по телефону, що оформленням загибелі військових консульство не займається, відмовившись говорити на цю тему більш детально.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав в коментарі агентству:

"Ми не володіємо інформацією про окремих громадян, які відвідують Сирію. На цьому вважаю питання відпрацьованим".

Російське Міністерство оборони в 2017 році повідомляло про 16 випадків загибелі військових в Сирії.

Значно більші втрати могли б зашкодити президенту Володимиру Путіну за п'ять місяців до президентських виборів, в той час як Москва хоче представити операцію в Сирії як успішну миротворчу місію з мінімальними втратами.