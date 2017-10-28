Санкції: "Роснефть" заморозила видобуток нафти на ділянці в Чорному морі

Російська нафтогазова компанія "Роснефть" через санкції проти РФ призупинила на 5 років геологорозвідку і видобуток нафти на Південно-Чорноморській ділянці в східній частині акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє ТАСС.

Федеральне агентство з надрокористування (Роснадра) задовольнило клопотання "Роснефть" про припинення дії ліцензії на геологічне вивчення, розвідку і видобуток вуглеводневої сировини на Південно-Чорноморській ліцензійній ділянці, розташованій в східній частині акваторії Чорного моря

"За оцінками фахівців, в умовах негативної макроекономічної кон'юнктури і санкційних обмежень на даний момент проект є економічно неефективним", - сказав представник "Роснефть".

"До того ж на ринку нафтосервісних послуг відсутні бурові судна й бурове устаткування, що відповідають вимогам, які висуває компанія для реалізації проекту з будівництва свердловини на Південно-Чорноморській ліцензійній ділянці", - додав він.

Він зазначив, що "Роснефть" буде постійно моніторити ринок, стежити за змінами макроекономічних параметрів і в разі поліпшення цінової кон'юнктури ініціює дострокове відновлення прав користування надрами Південно-Чорноморської ділянки.

Там також підтвердили, що компанія не змінює плани проведення робіт на Західно-Чорноморській ліцензійній ділянці на шельфі Чорного моря і найближчим часом приступить до буріння пошуково-оцінної свердловини спільно з італійською нафтовою компанією Eni.

Раніше глава компанії Ігор Сєчін повідомляв, що "Роснефть" і італійська Eni почнуть буріння на Західно-Чорноморській ділянці в Чорному морі в кінці грудня - початку січня.