СЦКК: Бойовики обстріляли Широкине з мінометів

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Субота, 28 жовтня 2017, 10:48
24tv.ua

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації заявила, що у п’ятницю бойовики ОРДО обстріляли з мінометів  околиці селища Широкине Донецької області.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

"Вчора, 27 жовтня поточного року, НЗФ ОРДО обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів позиції підрозділів Збройних сил України в АТО, розташовані на околиці селища Широкине поблизу Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

У СЦКК зазначають, що внаслідок обстрілів постраждали будівлі мирних мешканців селища.

Як повідомлялося, загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я, у тому числі застосовуючи заборонену 122-мм артилерію. У результаті бойових дій двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.

Українська правда

Теми: АТО Донецька область ОРДЛО
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