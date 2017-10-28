Чоловік у Костянтинівці підірвав гранату - є поранені

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Субота, 28 жовтня 2017, 11:59

У місті Костянтинівка Донецької області на вулиці Білоуса у ніч на суботу чоловік підірвав гранату, від вибуху поранення отримали двоє чоловіків.

Про це повідомила прес-служба поліції у Донецькій області.

"Вночі біля кафе у м. Костянтинівка пролунав вибух. Один з відвідувачів під час з’ясування стосунків витягнув бойову гранату та кинув її в бік своїх опонентів. В наслідок вибуху поранення отримали два чоловіка. Наразі підозрюваний затриманий", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що поранені - 1987 та 1986 років народження. Зараз загрози їхньому життю немає.

"Під час огляду у чоловіка (підозрюваного - ред.) було вилучено 2 предмети циліндричної форми, схожі на підривники кустарного виготовлення, та фрагмент запалу від гранати РГД-5", - зазначає прес-служба.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4. ст. 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу.

Українська правда

Теми: Костянтинівка Донецька область вибух поліція
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