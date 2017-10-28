Від обстрілів у Мар'їнці пошкоджено три будівлі - поліція
У поліції Донецької області області задокументували пошкодження трьох будівель від мінометних обстрілів в Мар'їнці о 20:00 п’ятниці.
Про це повідомляє прес-служба правоохоронців.
"27 жовтня о 20:30 слідчо-оперативна група поліції отримала дзвінок про допомогу від подружжя пенсіонерів: на вулиці Набережній біля їхнього будинку розірвався снаряд. Пошкоджені всі вікна та фасад. В момент вибуху господарі оселі були на подвір’ї, їх оглушило ударною хвилею, але, на щастя, не зачепило осколками", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначають, що на вулицях Набережній та Каштановій загалом від обстрілів пошкоджено три будинки. Поліцейські задокументували ці факти.
"Всі факти кваліфіковані за ч.2 ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу", - написала прес-служба.
Як повідомлялося, загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я, у тому числі застосовуючи заборонену 122-мм артилерію. У результаті бойових дій двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.
Українська правда
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