Волкер вважає, що рішення ООН про миротворців на Донбасі ухвалять до кінця року

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Субота, 28 жовтня 2017, 13:23

На думку спецпредставника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера, Резолюція ООН щодо миротворців на Донбасі може бути готова до кінця року.

Про це він сказав під час зустрічі з українськими нардепами, зазначає у Facebook перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.

а його (Волкера - ред.) особисту думку, Резолюція ООН щодо миротворчої місії може бути готова до кінця поточного року (розміщення на всій тимчасово окупованій території на сході країни)", - написав Тетерук.

Також, за словами Тетерука, Волкер запевнив, що США продовжать тиск на Росію, щоб та вивела свої війська з території України.

Водночас, як пише у Facebook нардеп від "Самопомочі" Ганна Гопко, нардепи під час зустрічі з Волкером обговорили закон про реінтеграцію Донбасу та надання Україні оборонної зброї.

Окрім того, Гопко передала спецпредставнику лист родичів політв’язнів з Криму та Донбасу.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко та спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер обговорили звільнення заручників, які незаконно утримуються на окупованій території і в російських тюрмах.

Українська правда

Теми: миротворці Донбас ООН
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