Волкер про росіян-миротворців на Донбасі: “Я не можу це уявити”
Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер переконаний, що росіяни не можуть брати участі в миротворчій місії на Донбасі.
Про це він сказав під час зустрічі з українськими нардепами, пише у Facebook нардеп від БПП Мустафа Найєм.
На запитання, чи можливо участь росіян у якості миротворців на Донбасі, Волкер відповів: "Я не можу це уявити".
Як зазначає Найєм, для Волкера критично важливо, щоб миротворча місія була воєнізованою, а не просто моніторинговою, та діяла на ділянці українсько-російського кордону, яка зараз непідконтрольна Україні.
Як повідомлялося, Волкер вважає, що Резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.