Киян попередили про сильний вітер у неділю

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Субота, 28 жовтня 2017, 18:17

29 жовтня вранці та вдень у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це йдеться у повідомленні КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

В управлінні з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадали основні правила поводження в разі посилення вітру.

"Усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, якщо ви опинилися на вулиці, тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев. У разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті", - зазначають експерти.

Також варто уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, та не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У разі падіння дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо радять інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.

Окрім того, за даними Укргідрометцентру, 29 жовтня в Україні вранці та вдень  - пориви південно-західного вітру 15-20 м/с, у західних областях 25-30 м/с, в Карпатах 40 м/с, у західних областях сильний дощ з мокрим снігом, в Карпатах дуже сильні опади.

29-30 жовтня в Україні очікуються складні погодні умови: посилення швидкості вітру до 17-22 м/с, вдень 29 жовтня у західних областях, вночі 30 жовтня також у Житомирській, Вінницькій, Київській та Черкаській областях до 25-30 м/с.

"Пройдуть дощі, вдень 29 жовтня у більшості західних областей сильні дощі, 30 жовтня, починаючи з західних областей, з переходом у мокрий сніг, місцями хуртовини, у західній частині можливе утворення снігового покриву, зниження температури вночі та вдень до 1-6° тепла", - повідомили  в Укргідрометцентрі. 

 
 

Українська правда 

Теми: Київ погода
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