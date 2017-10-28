Пентагон пригрозив КНДР, якщо та вдарить по США чи їхніх союзниках
Голова Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що Сполучені Штати будуть жорстко реагувати на військові провокації з боку Північної Кореї.
Про це він заявив під час візиту до столиці Південної Кореї, передає "Reuters".
"Не помиляйтеся - будь-яка атака на Сполучені Штати чи наших союзників буде переможена. І будь-яке використання ядерної зброї на півночі буде пов’язане з величезною військовою відповіддю, яка буде ефективною та непереборною", - зазначив Меттіс.
Окрім того, голова Пентагону сказав, що не уявляє ситуації, за якої США би погодилися з ядерним статусом КНДР.
Як відомо, раніше заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що ядерна війна може початися в будь-який момент.
Після цього Трамп повідомив, що Сполучені Штати готові до будь-якого сценарію розвитку ситуації навколо ядерної програми Північної Кореї.
Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що дипломатичні зусилля з Північною Кореєю триватимуть "до першої бомби".
Українська правда
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