Саакашвілі упевнений, що Луценко вже готує його екстрадицію

Екс-голова Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі упевнений, що генпрокурор Юрій Луценко готує документи з метою його екстрадиції.

Про це Саакашвілі заявив ввечері 28 жовтня.

"У ці дні генпрокурор Луценко запустив процес підготовки документів з метою мого арешту та екстрадиції до Грузії за дії періоду мого президентства", - заявив позбавлений українського громадянства Саакашвілі.

Він додав, що Луценко "реально був найкращим знавцем моїх справ під час президентства".

Разом з тим Саакашвілі закликав людей прийти на віче під Верховною Радою 29 жовтня, яке заплановане на 12:00.

За його словами, усі, хто прийде на площу під Радою, "зможе проголосувати за розширення списку вимог" акції протесту до чинної влади. Саакашвілі навів зразок опитувального листа, який можна буде заповнити у неділю.

"Завтра ми будемо голосувати за нові вимоги, у разі, якщо наші теперішні вимоги не будуть виконані або виконані частково. Ми представимо конкретний план зміни влади і будемо його обговорювати разом з планом "300 нових спартанців", - заявив Саакашвілі.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Грузія вимагає його екстрадиції.

24 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі можна депортуватиз України, оскільки ДМС відмовила йому у статусі біженця. У ДМС підтвердили це, пояснивши відмову у розгляді заяви про надання додаткового захисту Саакашвілі тим, що заяву він передав адвокатами, а не особисто.

27 жовтня стало відомо, що друга Саакашвілі і добровольця Давида Макішвілі, його колишніх охоронця і водія Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе схопили в Києві і видворили до Грузії.

17 жовтня біля Верховної Ради стартувала акція "Всеукраїнський збір" за велику політичну реформу. Учасники вимагають прийняти закони про обмеження депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду та голосування за відкритими списками.

Саакашвілі та його "Рух нових сил" долучилися до акції наприкінці підготовки заходу.

19 жовтня політична партія "Рух нових сил" та нардепи від "Сапопомочі" вирішили продовжувати протестну акцію під парламентом, решта учасників з акції вийшли.

21 жовтня учасники акції під ВР організували там військовий табір і заявили про ультиматум президенту Петру Порошенку з вимогою внести до парламенту закони про Антикорупційний суд і про імпічмент.

22 жовтня на площі Конституції біля ВР відбулося ще одне віче за участю Саакашвілі і інших активістів.

24 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликав лідерів опозиції приєднатися до нього.

Українська правда