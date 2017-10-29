Теракт у Сомалі: 18 загиблих, десятки поранених

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Неділя, 29 жовтня 2017, 00:10
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У результаті теракту у столиці Сомалі Могадішо у суботу, 28 жовтня, загинули щонайменше 18 людей, понад 30 отримали поранення.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Теракт стався після того, як біля готелю вибухнула закладена в автомобілі бомба.

Повідомляється що відповідальність за напад взяло на себе угрупавання "Аш-Шаабаб", яке входить до структури "Аль-Каїда".

За інформацією DW, більшість загиблих – поліцейські.

Як відомо, у результаті теракту в Могадішо 16 жовтня загинули більше 300 осіб. 

Теми: теракт
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