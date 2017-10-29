Українські шпажисти здобули три медалі на етапі Кубка світу з фехтування

50 переглядів
Неділя, 29 жовтня 2017, 00:45

На етапі Кубка світу з фехтування, який проходить у Швейцарії, українські спортсмени виграли одну срібну та дві бронзові нагороди.

Про це повідомляє Федерація фехтування України.

"Вітаємо лідера збірної Богдана Нікішина зі сріблом, а Ігоря Рейзліна і Володимира Станкевича з бронзою Кубка світу", — повідомили у федерації.

Наступний етап змагань пройде 29 жовтня.

Як відомо, раніше Ольга Харлан стала триразовою чемпіонкою світу з фехтування на шаблях.

Теми: Україна спорт
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ющенко заявив, що Україні потрібен його політичний курс 27 жовтня 2017, 22:11
Угорщина заблокувала засідання комісії "Україна - НАТО" в грудні 27 жовтня 2017, 20:44
Україна не підтримує незалежність Каталонії 27 жовтня 2017, 18:27
powered by lun.ua
Головні новини
Облава Jugendhub: У діях силовиків знайшли низку правопорушень
АТО: Бойовики сфокусувалися на донецькому напрямку, поранено 2 бійців
Киян попередили про сильний вітер у неділю
Поліція заявила, що під час облави затримали 17 осіб з наркотиками
Усі новини
Ядро нації

Проект "Ядро нації" від УП зібрав для онкохворих дітей 140 тисяч гривень

артефакт

Київ осені 1941-го в кольорі

фото/відео

Забудова Біличанського лісу: війна триває