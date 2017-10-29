РФ про миротворців на Донбасі: "Це спроба зірвати мінські домовленості"

1787 переглядів
Неділя, 29 жовтня 2017, 01:04
Facebook

Рада Федерації Росії звинуватила спецпредставника Держдепу США з питань України Курта Волкера  у спробі "зірвати мінські домовленості".

Про це заявив голова комітету з міжнародних справ Костянтин Косачов, пишуть "РИА Новости".

"Відсутність миротворців із РФ не відповідає – а, називаючи речі своїми іменами, суперечить мінським угодам, які є єдиним варіантом вирішення ситуації на сході України", — зазначив Косачов.

Як відомо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що росіяни не можуть брати участі в миротворчій місії на Донбасі.

Волкер вважає, що Резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.

Теми: Росія Донбас Україна США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ходорковський заявив, що не планує фінансувати кампанію Собчак 28 жовтня 2017, 21:53
Завойовник Закарпаття і кумир "Йоббіка": адмірал Хорті і його Угорщина 28 жовтня 2017, 10:00
Санкції: "Роснефть" заморозила видобуток нафти на ділянці в Чорному морі 28 жовтня 2017, 07:15
powered by lun.ua
Головні новини
РФ про миротворців на Донбасі: "Це спроба зірвати мінські домовленості"
Облава Jugendhub: У діях силовиків знайшли низку правопорушень
АТО: Бойовики сфокусувалися на донецькому напрямку, поранено 2 бійців
Киян попередили про сильний вітер у неділю
Усі новини
артефакт

Київ осені 1941-го в кольорі

довкілля

Життя без паперу. Кілька дієвих ідей

дослідження

Альцгеймер: не тільки люди