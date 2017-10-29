Трамп вимагає прискорити публікацію листів Клінтон

368 переглядів
Неділя, 29 жовтня 2017, 02:18

Президент США Дональд Трамп попросив Держдепартамент прискорити публікацію усіх листів екс-держсекретаря Гілларі Клінтон.

Про це повідомляє CNN. 

За інформацією CNN, зараз у розпорядженні Держдепу знаходиться близько 40 тисяч сторінок документів, які містять службове листування Клінтон з особистого поштового сервера.

Як відомо, у  2015 році у США спалахнув скандал через те, що у 2009-2013 роках Гілларі Клінтон не користувалася службовою електронною поштою.

Клінтон запевняла, що її електронна пошта, яка зберігалася на cервері, встановленому в її помешканні у штаті Нью-Йорк, надійно захищена від кібернападів. Окрім того, за твердженням Клінтон, вона не надсилала жодних таємних документів, тож порушення безпеки даних, на її думку, не було.

Потім із огляду на різку критику Клінтон вирішила передати правоохоронцям свій особистий сервер, на якому зберігалася її пошта під час роботи держсекретарем.

Теми: США Трамп Клінтон
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
РФ про миротворців на Донбасі: "Це спроба зірвати мінські домовленості" 29 жовтня 2017, 01:04
Пентагон пригрозив КНДР, якщо та вдарить по США чи їхніх союзниках 28 жовтня 2017, 18:54
Цукерберг розповів про нові правила публікації реклами в Facebook 28 жовтня 2017, 06:50
powered by lun.ua
Головні новини
РФ про миротворців на Донбасі: "Це спроба зірвати мінські домовленості"
Облава Jugendhub: У діях силовиків знайшли низку правопорушень
АТО: Бойовики сфокусувалися на донецькому напрямку, поранено 2 бійців
Киян попередили про сильний вітер у неділю
Усі новини
бренд

Автори Instagram "Київської перепічки" – про те, навіщо все це

власний досвід

Як і чому крадуть в магазинах

plus-size

Моделі проти фотошопу у журналах