До програми Олімпійських ігор можуть додати кіберспорт

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Неділя, 29 жовтня 2017, 04:45

Міжнародний олімпійський комітет планує зробити кіберспорт олімпійською дисципліною.

Про це повідомляє DW.

За інформацією DW, МОК назвав умови для появи кіберспорту на Іграх.

"Для визнання кіберспорту повинна існувати організація, що гарантує дотримання правил і положень олімпійського руху, таких як відсутність допінгу і маніпуляцій",  заявили в МОК на зборах у Лозанні у суботу, 28 жовтня.

На саміті в Лозанні також підкреслили, що кіберспорт показує високий рівень зростання кількості учасників  особливо серед молоді.

"Кіберспорт розглядається як спортивна діяльність, бо гравці готуються і тренуються з інтенсивністю, порівняною з традиційними видами спорту",  йдеться у заяві.

Аналітична компанія Newzoo дослідила, що кіберспортом займаються понад 385 млн людей.

Теми: спорт Олімпіада
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