Поліція відпустила кількох затриманих в Jugendhub - активістка

За повідомленням виконавчої директорки "Схід - SOS" Олександри Дворецької, ввечері суботи правоохоронці відпустили кількох затриманих в київському нічному клубі Jugendhub, а також вручили їм повістки.

Про це вона повідомила в Facebook.

"Кілька хлопців відпустили додому, видавши на 9:00 сьогодні повыстки. Весь день вчора їх пресували на пункті збору, не допускали адвокатів і медиків, водили до "полковника" по 1-2 людини і змушували підписувати якісь папери", - написала Дворецька.

Як відомо, в ніч на 28 жовтня поліція влаштувала облаву у закладі "Jugendhub", де проходив музичний захід, та затримала відвідувачів хабу, доправивши їх до відділку поліції та військкомату.

До відвідувачів було застосовано силу, їх били, обшукували та забирали особисті речі. При цьому силовики не пред'явили документів.

У столичному главку поліції заявили, що під час обшуку у закладі "Jugendhub" затримали 17 осіб, у яких вилучили наркотичні засоби, виявлено 11 малолітніх та 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу.

У свою чергу представники юридичної компанії "Міллер" повідомили, що до затриманих під час облави у Jugendhub не пускали адвоката та родичів. Також юристи компанія заявили, що в діях правоохоронців знайшли ряд порушень.

Українська правда