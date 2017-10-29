У зоні АТО загинув військовий, ще двох поранено

172 перегляди
Неділя, 29 жовтня 2017, 13:19

У зоні проведення АТО протягом минулої доби один військовий загинув, ще двоє зазнали поранень, бойовики здійснили 16 обстрілів, 14 з них - прицільних.

Про це 29 жовтня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За даним штабу, український боєць загинув під час одного з обстрілів поблизу Авдіївки, поранення бійці отримали внаслідок нічного обстрілу у районі Майорська.

"НЗФ двічі обстріляли мирні населені пункти - у Водяному випустили 24 міни калібру 82-мм, а ввечері з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї пошкодили господарчу будівлю у Авдіївці", - повідомив Лисенко. 

На донецькому напрямку бойовики здійснили найбільшу кількість обстрілів - 11, було обстріляно позиції сил АТО в районі Авдіївки, двічі – поблизу Невельського та Пісків. Окрім того вогонь бойовики вели в районі Майорська, Опитного, Кам’янки та Зайцевого.

На маріупольському напрямку бойовики здійснили 4 прицільних обстріли - поблизу Павлополя, в районі Старогнатівки та Широкиного.

На луганському напрямку бойовики прицільно обстріляли з БМП позиції сил АТО біля Трьохізбенки. 

 

Українська правда 

Теми: АТО жертви Мінські угоди зброя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
АТО: Бойовики обстріляли житлові будинки в Авдіївці 29 жовтня 2017, 12:48
Доба в АТО: 16 обстрілів, один військовий ЗСУ загинув 29 жовтня 2017, 06:18
АТО: Бойовики сфокусувалися на донецькому напрямку, поранено 2 бійців 28 жовтня 2017, 18:52
powered by lun.ua
Головні новини
У зоні АТО загинув військовий, ще двох поранено
"Опора": 14% дільниць з порушеннями розпочали підготовче засідання
Поліція відпустила кількох затриманих в Jugendhub
Вибори в ОТГ: Зафіксовано перші порушення
Усі новини
психологія

Перше побачення та 8 ознак, що на друге ліпше не йти

бренд

Автори Instagram "Київської перепічки" – про те, навіщо все це

стиль

Twerk. Що це за танець та чи варто його соромитися