Саакашвілі на віче під ВР: "Ми не можемо тут стояти вічно"

Біля Верховної Ради проходить віче, там перебуває близько тисячі осіб.

Зі сцени на площі Конституції виступали нардеп від "Свободи" Юрій Левченко, учасники "Руху нових сил" та інші.

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі закликав людей заповнити опитувальний лист з розширеним списком вимог, серед можливих пунктів якого - прийняття закону про імпічмент президента, дострокові вибори президента та до Верховної Ради.

"7 листопада даю останній раз їм (владі - ред.) прийняти наші вимоги", - заявив Саакашвілі.

"Ми не можемо тут стояти вічно. Нас має бути в 100 разів більше і ми повинні знайти інші мирні форми, ніж просто проживання у них під вікнами", - додав він.

Також Саакашвілі заявив, що вже оскаржив у суді указ Порошенка про позбавлення його громадянства.

Подробиць щодо оскарження указу у суді він не повідомив. Адвокат Саакашвілі у коментарі УП не підтвердив і не спростував цю інформацію та додав, що усі подробиці будуть у понеділок.

За підрахунками поліції, участь у віче беруть близько 400 людей, порядок охороняють близько 700 правоохоронців.

"Аби забезпечити безпеку учасників акції та на належному рівні підтримувати правопорядок поліцейські та гвардійці підсилили патрулювання до завершення заходу", - зазначили у столичній поліції.

Як відомо, 17 жовтня біля Верховної Ради стартувала акція "Всеукраїнський збір" за велику політичну реформу. Учасники вимагають прийняти закони про обмеження депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду та голосування за відкритими списками.

Саакашвілі та його "Рух нових сил" долучилися до акції наприкінці підготовки заходу.

19 жовтня політична партія "Рух нових сил" та нардепи від "Сапопомочі" вирішили продовжувати протестну акцію під парламентом, решта учасників з акції вийшли.

21 жовтня учасники акції під ВР організували там військовий табір і заявили про ультиматум президенту Петру Порошенку з вимогою внести до парламенту закони про Антикорупційний суд і про імпічмент.

22 жовтня на площі Конституції біля ВР відбулося ще одне віче за участю Саакашвілі і інших активістів.

24 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликав лідерів опозиції приєднатися до нього.

Українська правда